Caldo estremo un operaio finisce in coma nel vicentino

Le temperature record di questi giorni stanno mettendo a dura prova la salute dei lavoratori, come dimostra il grave caso di un operaio finito in coma nel Vicentino. Mentre il caldo intenso persiste, oggi alle 17 al Ministero del Lavoro si firmerĂ il protocollo sul caldo tra imprese e sindacati, un passo fondamentale per tutelare chi lavora sotto il sole cocente. La tutela della salute deve essere prioritaria: agiranno subito o sarĂ troppo tardi?

Le temperature saranno alte anche oggi, quando alle 17 al ministero del Lavoro la titolare del dicastero, Marina Calderone, firmerĂ il protocollo sul caldo con imprese e sindacati.

Governo e oms sfiancati dal caldo estremo - temperature record, le sfide si moltiplicano per governi e organizzazioni sanitarie. La lotta contro il caldo estremo richiede strategie efficaci e una grande resilienza.

? CALDO ESTREMO, IL VENETO FA SCUDO: FIRMATA L’ORDINANZA CHE VIETA IL LAVORO ALL’APERTO NELLE ORE PIÙ CRITICHE ? Salvaguardare la salute viene prima di tutto, per questo motivo, oggi, ho firmato un’ordinanza imp Vai su Facebook

