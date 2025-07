San Bernardino Realino | Patrono di Lecce e Modello di Santità

San Bernardino Realino, patrono di Lecce e esempio di santità, incarna la dedizione, la fede e il sacrificio. Nato a Carpi nel 1530, ha scelto di seguire un cammino spirituale che lo ha portato a diventare un punto di riferimento per la comunità. La sua vita testimonia come la vera grandezza si trovi nel servizio agli altri e nella profonda religiosità. Scopriamo insieme il suo percorso verso la santità.

San Bernardino Realino: La Vita e il Percorso verso la Santità. San Bernardino Realino è una figura venerata nella tradizione cattolica, conosciuto come il patrono della città di Lecce. Nato a Carpi nel 1530, Bernardino si distinse fin da giovane per la sua dedizione agli studi e la sua profonda fede religiosa. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, decise di abbandonare una promettente carriera legale per entrare nella Compagnia di Gesù, un ordine religioso noto per il suo impegno nell'educazione e nella missione evangelica. La Canonizzazione e i Miracoli. La sua canonizzazione avvenne nel 1947, quando fu proclamato santo da Papa Pio XII, riconoscendo le sue virtù eroiche e i numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Bernardino Realino: Patrono di Lecce e Modello di Santità

