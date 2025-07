Buon compleanno Alba Parietti Michele Santoro Nicolò Zaniolo…

Oggi, 2 luglio, celebriamo un susseguirsi di compleanni che rendono questa giornata speciale. Tra artisti, sportivi e personalità di spicco, ognuno porta con sé un sorriso e un motivo per festeggiare. È il momento di augurare a tutti loro una giornata ricca di gioia, affetto e tanti successi. Prepariamoci a scoprire chi sono i protagonisti di questa festa di compleanno!

Buon compleanno Alba Parietti, Massimiliano Fedriga, Nicolò Zaniolo, Alfonso Bonafede, Sandro Biasotti, Fabio Frizzi, Francesco Casagrande, Rodolfo De Benedetti, Antonello Dose, Angelo Senaldi, Andrea Collinelli, Elisa Bonaldo, Matteo Leporale, Paolo Romano, Vincenzo Maltempo, Lindsay Lohan, Penelope Riboldi, Fatima Trotta, Marco Matrone, Gilda Lombardo, Serena Ceci, Davide Biraschi. Oggi 2 luglio compiono gli anni: Rodolfo Traversa, attore, doppiatore, scrittore; Albino Cella, ex calciatore, allenatore; Renzo Fontona, ex ciclista; Giacomo Romano Davare, scrittore, regista; Raffaele Mastrantuono, politico; Piercarlo Ceccarelli, economista; Franco Russo, politico. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Alba Parietti, Michele Santoro, Nicolò Zaniolo…

In questa notizia si parla di: buon - compleanno - alba - parietti

"Buon compleanno Noemi": a Francavilla un evento per festeggiare bambini che affrontano sfide straordinarie - In occasione del compleanno della piccola Noemi Sciarretta, l’associazione Progetto Noemi organizza un evento speciale a Francavilla per celebrare i bambini che affrontano sfide straordinarie.

Santo Versace festeggia 80 anni a villa Miani, le pagelle look: Aurora Ramazzotti (9), Elisabetta Gregoraci (9; Auguri Alba Parietti, eccola a Festivalbar 1985; Alba Parietti compie 63 anni: il regalo di compleanno e la sorpresa….

Alba Parietti compie 63 anni: il regalo di compleanno e la sorpresa… - MSN - Tanti auguri ad Alba Parietti che in queste ore ha festeggiato il compleanno. Lo riporta msn.com

Alba Parietti, splendida 61enne: per il compleanno il regalo più bello - Alba Parietti festeggia 61 anni con il regalo più bello che potesse desiderare Un compleanno pieno di felicità e amore per Alba Parietti che si racconta su Instagram con parole profonde ... Da dilei.it