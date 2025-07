Tutto organizzato il sospetto di Zenga sul caso Calhanoglu e la verità sulla lite con Varriale

Nel mondo del calcio, le tensioni e i sospetti sono all’ordine del giorno. L’intervista esclusiva a Walter Zenga svela i retroscena sul caso Calhanoglu e la controversia con Varriale, offrendo una prospettiva unica e senza filtri. Con un passato da portiere di livello e ora dirigente, Zenga mette in luce le sfide di mantenersi ai vertici e svela i dettagli di un mondo mai banale. Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro le quinte del calcio italiano.

L’intervista esclusiva a mister Walter Zenga, attuale dirigente del Siracusa promosso in Serie C, ed ex portiere di Inter e Nazionale DI GREGORIO – “Non è facile giocare alla Juventus e confermarsi a questi livelli. In Italia non ci sono problemi con i portieri: c’è Vicario, c’è Di Gregorio, c’è anche Caprile che è andato via dal Napoli “ L’ESPERIENZA ALLA SAMPDORIA E L’ESONERO DA NONO IN CLASSIFICA – “Io sono interista, è acclamato. Da piccolini però tutti hanno una seconda squadra e la Sampdoria è diventata la mia alternativa all’Inter. Allenarla è stato un completamento del cerchio. All’inizio ho gestito situazioni che non avevo ben misurato, quindi sono partito con l’handicap. 🔗 Leggi su Tvplay.it