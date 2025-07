Bambini esclusi dai nidi La protesta delle famiglie C’è anche una petizione

La vicenda dei bambini esclusi dai nidi a Pontedera ha scatenato un’ondata di solidarietà tra le famiglie, determinando una petizione online per richiedere cambiamenti concreti e giusti nel sistema di accesso. La protesta si fa sentire forte, perché nessun bambino dovrebbe essere lasciato indietro. Chi desidera fare la propria parte può firmare e contribuire a promuovere una riforma che tuteli il futuro dei nostri piccoli.

Pontedera, 2 luglio 2025 – “Alcuni bambini sono stati esclusi dall’asilo nido a Pontedera nonostante frequentassero regolarmente la struttura e le famiglie avessero presentato, nei termini previsti, la domanda di riconferma”. Le famiglie escluse dai nidi hanno avviato una petizione on line per “chiedere una riforma reale, efficace, giusta in tempi adeguati”. Chi vuole può firmare collegandosi alla pagina https:chng.itFRLjgJBkzn. “La burocrazia della domanda è stata ulteriormente complicata dall’annullamento, da parte del Comune di Pontedera – scrivono le famiglie – delle prime accettazioni effettuate il 30 maggio a causa di errori materiali nella rielaborazione delle graduatorie. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Bambini esclusi dai nidi. La protesta delle famiglie. C’è anche una petizione

In questa notizia si parla di: famiglie - bambini - esclusi - nidi

Stagioni in festa al Talent Garden: un evento per bambini e famiglie - Unisciti a noi per "Stagioni in Festa" al Talent Garden, un evento speciale pensato per bambini e famiglie! Appuntamento sabato 17 maggio, alle ore 16, nel parco dell'infanzia di via Tavo.

Da settimane, a Gaza, i punti di distribuzione degli aiuti alimentari si sono trasformati in luoghi di morte. In oltre metà degli attacchi mortali registrati presso questi siti, ci sono bambini tra le vittime. Famiglie allo stremo sono costrette a mandare i più piccoli Vai su Facebook

Bambini esclusi dai nidi. La protesta delle famiglie. C’è anche una petizione; Le graduatorie degli asili: Sono esclusi 77 bambini; Baby parking esclusi dal bonus nido: le famiglie piemontesi scendono in piazza.

Bambini esclusi dai nidi. La protesta delle famiglie. C’è anche una petizione - “Tutto questo accade nonostante i nostri figli frequentino già le strutture. Si legge su lanazione.it

Asili nido, il Pd attacca: “Ancora 80 bambini esclusi, sconfitta per la città” - «Sono state pubblicate le graduatorie per l’anno educativo 2025/2026 e, ancora una volta, quasi 80 bambini resteranno esclusi dagli asili nido comunali. Riporta picenonews24.it