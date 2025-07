Scoppia una bombola del gas Famiglia con bimba piccola costretta a dormire in auto

Una tragedia sfiorata a Carrara, dove un’esplosione di una bombola del gas ha devastato un appartamento, lasciando una famiglia con una bambina piccola costretta a dormire in auto. Dalla scorsa settimana, l’incubo continua: senza alloggi di emergenza, si trovano ad affrontare un’estate difficile e incerta. La loro richiesta? Un intervento urgente delle istituzioni per offrire sicurezza e un riparo dignitoso.

Carrara, 2 luglio 2025 – Dalla scorsa settimana sono costretti a vivere in auto perché non esistono alloggi di emergenza. Parliamo della famiglia che si trova fuori casa a causa dell’incendio che ha devastato l’appartamento, per fortuna senza conseguenze sugli inquilini. La famiglia è disperata e chiede alle istituzioni di trovare una soluzione in tempi rapidi. Il rogo è divampato con l’esplosione di una bombola del gas, e ha interessato l’appartamento al terzo piano di una palazzina di via del Bravo a Nazzano. La famiglia composta da madre, padre e una bambina di cinque anni e mezzo al momento non ha ricevuto gli aiuti necessari dal Comune in attesa che la casa torni agibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Scoppia una bombola del gas. Famiglia con bimba piccola costretta a dormire in auto

In questa notizia si parla di: famiglia - bombola - auto - scoppia

