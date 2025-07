Gaza Trump | Da Israele ok a tregua di 60 giorni Hamas accetti altrimenti la situazione peggiorerà

Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza, un passo cruciale per la stabilità regionale. I rappresentanti coinvolti hanno lavorato intensamente per raggiungere questo accordo, ma la situazione rimane delicata: Hamas deve confermare l’intesa, altrimenti le tensioni potrebbero intensificarsi ulteriormente. In un contesto così complesso, la diplomazia si gioca tutto su un filo sottile, e il mondo resta in attesa di sviluppi decisivi.

Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza. «I miei rappresentanti hanno avuto oggi un lungo e produttivo incontro con gli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gaza, Trump: «Da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà»

In questa notizia si parla di: gaza - trump - israele - tregua

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Trump preme per la tregua a Gaza: altri 116 palestinesi uccisi da Israele Vai su X

#Tg2000 - #Gaza, non si fermano i #raid israeliani. #Trump in pressing per la #tregua #30giugno #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Hamas #StirsciadiGaza #Trump #Netanyahu Vai su Facebook

Iran - Israele, le news sulla guerra del 1° luglio. Gaza, Trump: spero in accordo su tregua la prossima settimana; Trump, Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza; Accordo con la Siria, Israele sarà «risarcito» per la tregua a Gaza.

Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà» - Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza. Lo riporta msn.com

Trump, Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza - "I miei rappresentanti hanno avuto oggi (martedì) un lungo e produttivo incontro con gli israelian ... Lo riporta ansa.it