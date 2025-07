L’afa soffoca l’Europa Parigi in allerta rossa chiude la Tour Eiffel

Acquazzoni in Francia: stop treni tra la capitale e Milano. Bruxelles ferma Atomium per surriscaldamento.

Mentre l’Europa soffoca l’Argentina congela: sulle spiagge di Buenos Aires grandi nevicate e vento polare - In un contesto globale di cambiamenti climatici, l’Europa si surriscalda mentre l’Argentina si congela: nevicate e venti polari imbiancano le spiagge di Buenos Aires, portando temperature da record.

Il sud dell'Europa soffoca sotto temperature estreme: enorme roll cloud in Portogallo -; Europa in ginocchio per il caldo, in Francia vietato salire sulla vetta della torre Eiffel e scuole chiuse; Europa nella morsa del caldo infernale: oltre 40 gradi, le temperature non danno tregua.

L’afa soffoca l’Europa, Parigi in allerta rossa, chiude la Tour Eiffel - Una delle peggiori ondate di calore mai registrate ha portato le temperature in tutto il continente a livelli record: 37 gradi a Parigi, 36 a Londra, 46 a Madrid. Secondo repubblica.it

Europa nella morsa del caldo infernale, allerta rossa a Parigi: chiude la Torre Eiffel - Non solo l'Italia alle prese con l'ondata di caldo infernale: l'emergenza è in tutta Europa, a Parigi chiusa la Torre Eiffel ... fanpage.it scrive