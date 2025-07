Il caso Dogaia La centrale dello spaccio nella casa della Caritas per i detenuti in permesso

Una scoperta scioccante scuote la città di Prato: la Casa Jacques Fesch, noto rifugio di carità, si è rivelata essere la centrale dello spaccio all’interno di una casa della Caritas utilizzata per i detenuti in permesso. Un’inchiesta che fa luce su un problema crescente, tra segreti nascosti dietro porte apparentemente sicure. La vicenda svela come il crimine si insidi anche nei luoghi più insospettabili, mettendo a rischio la sicurezza della comunità.

Prato, 2 luglio 2025 – Alcune dosi dietro lo specchio del bagno, altre nel forno. Un bilancino di precisione, per fare il lavoro per bene. La “centrale dello spaccio”, il luogo di approvigionamento della droga da smistare poi in carcere, ha un nome e un indirizzo: ‘Casa Jacques Fesch’, via Pistoiese, civico 515C. È la nuova pagina della maxi inchiesta della procura di Prato a tre giorni dal blitz alla La Dogaia dove, è stato scoperto, arrivavano nei modi più disparati cellulari, sim e droga a uso e consumo dei detenuti anche del reparto Alta Sicurezza (sono finiti indagati per questo 27 detenuti e, per corruzione, tre agenti della penitenziaria). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il caso Dogaia. La centrale dello spaccio nella casa della Caritas per i detenuti in permesso

