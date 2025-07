Il treno della Regina Elisabetta è troppo caro pure per Re Carlo addio al Royal train | quanto costano i viaggi dei reali britannici

Il treno della Regina Elisabetta e di Re Carlo III rappresenta un simbolo di eleganza e tradizione, ma i costi elevati lo hanno portato a una fine annunciata. Il Royal Train, utilizzato sin dall’epoca vittoriana per viaggi ufficiali, sta per essere messo in pensione nel 2027, una scelta dettata dal desiderio di alleggerire il bilancio della casa reale di Windsor. I costi di mantenimento di questo storico mezzo di trasporto erano diventati ormai insostenibili.

Il treno reale fermerà la sua corsa dal 2027, quando scadrà il contratto di manutenzione. La decisione arriva da Re Carlo III in persona, che ha deciso di sacrificare il Royal train per alleggerire il bilancio della casa reale di Windsor. Il treno a nove carrozze è stato utilizzato sin dall’epoca vittoriana per viaggi ufficiali. Inoltre era tra i mezzi preferiti della Regina Elisabetta II e del suo consorte, il duca di Edimburgo. I costi di mantenimento troppo elevati. La ragione alla base della mossa è il costo di stoccaggio e di manutenzione del treno, in rapporto al suo effettivo livello di utilizzo. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: treno - carlo - royal - train

Un treno speciale per il santo Carlo Acutis - Un treno speciale sta per partire dall’Umbria, unendo fede e memoria nel viaggio verso la canonizzazione di Carlo Acutis.

Il treno della Regina Elisabetta è troppo caro pure per Re Carlo, addio al Royal train: quanto costano i viaggi dei reali britannici; I viaggi più iconici del royal train, il treno della famiglia reale che (presto) andrà in pensione; Carlo III manda in pensione il treno della regina.

I viaggi più iconici del royal train, il treno della famiglia reale che (presto) andrà in pensione - Nei prossimi mesi sarà dismesso il mezzo di locomozione voluto dalla regina Vittoria nel 1869 e tanto amato Elisabetta ... Scrive elle.com

Il treno della Regina Elisabetta è troppo caro pure per Re Carlo, addio al Royal train: quanto costano i viaggi dei reali britannici - La decisione arriva per i costi di manutenzione e di stoccaggio troppo elevati L'articolo Il treno della Regina Elisabetta è troppo caro pure per Re Carl ... Si legge su msn.com