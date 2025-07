Real Madrid-Juventus 1-0 | Garcia decide Blancos ai quarti del Mondiale per Club

Il sogno della Juventus nel Mondiale per Club si interrompe agli ottavi, dopo una battaglia serrata contro il Real Madrid. Al Hard Rock Stadium di Miami, i bianconeri lottano con orgoglio, ma un colpo di testa di Gonzalo Garcia al 54’ decide il match e apre le porte ai Blancos di Xabi Alonso. La squadra di Torino, comunque, esce a testa alta, lasciando un’impronta di determinazione e passione che farà parlare di sé ancora a lungo.

MIAMI, 1 luglio 2025 – Finisce agli ottavi di finale l’avventura della Juventus nel Mondiale per Club. All’ Hard Rock Stadium di Miami, i bianconeri cedono 1-0 al Real Madrid, che accede ai quarti grazie al colpo di testa vincente di Gonzalo Garcia al 54’. I Blancos di Xabi Alonso affronteranno ora la vincente tra Borussia Dortmund e Monterrey. La Juventus esce a testa alta da una partita in cui ha creato, ha sofferto e ha trovato in Michele Di Gregorio il suo baluardo più solido. Il portiere ex Monza ha tenuto in vita i bianconeri con una serie di interventi decisivi, soprattutto nella prima frazione, quando ha negato il gol a Bellingham e Valverde con due autentiche prodezze. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Real Madrid-Juventus 1-0: Garcia decide, Blancos ai quarti del Mondiale per Club

