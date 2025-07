Real Madrid-Juve le pagelle | Valverde ingiocabile 8 cercasi il vero Koop 5,5

Le pagelle di Real Madrid e Juve sono un concentrato di emozioni e talento: Valverde, con il suo 8, si conferma inarrestabile, mentre Güler ricorda la magia di Messi con qualità da vendere. Mbappé, ancora in fase di rodaggio, cerca il ritmo giusto, mentre Di Gregorio brilla tra i pali. In mediana, Locatelli e Thuram dominano il centrocampo, dimostrando che il calcio italiano ha ancora tanto da offrire. Le sfide sono aperte: chi emergerà come protagonista assoluto?

