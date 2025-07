Tudor | La mia Juve ha dato tutto in 10 mi chiedevano il cambio Ora riposiamoci

Dopo una sfida intensa contro il Real Madrid, Tudor si prende un momento per riflettere. La sua Juventus ha dato tutto in soli 10 minuti, costringendolo a fare cambi rapidissimi e strategici. Ora, tra riposo e analisi, l’allenatore croato si prepara a parlare di mercato e delle future sfide, lasciando intravedere che le decisioni importanti arriveranno al momento giusto. Un cammino ancora tutto da scrivere, con la passione sempre al centro.

L'allenatore croato dopo l'eliminazione col Real Madrid: "Yildiz fuori? Non è stata una scelta tecnica. Mercato? Ne parlerò al momento giusto". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tudor: "La mia Juve ha dato tutto, in 10 mi chiedevano il cambio... Ora riposiamoci"

In questa notizia si parla di: tudor - juve - dato - tutto

Conferenza stampa Tudor pre Juve Udinese: quando parla il tecnico bianconero per presentare il match dell’Allianz Stadium - Igor Tudor presenta la sfida tra Juventus e Udinese nella conferenza stampa pre-match. Domenica sera, i bianconeri tornano in campo all'Allianz Stadium dopo il pareggio contro la Lazio, cercando di consolidare la loro posizione nella corsa per la Champions League.

La Juve è pronta a spingere per Balerdi, prima scelta di Tudor per la difesa, perché il calciatore ha dato segnali di approvazione e apertura. La posizione del Marsiglia rimane rigida: non vuole cederlo. Ma il club bianconero ci sta lavorando. #calciomercatojuv Vai su Facebook

#Tudor a #Repubblica sul suo ruolo di traghettatore della #Juventus: "I ragazzi non mi hanno mai dato la sensazione di percepirmi come un allenatore di passaggio". Vai su X

Juventus, Tudor: Complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto. Il cambio di Yildiz? Temevo si infortunasse; Tudor: La mia Juve ha dato tutto, in 10 mi chiedevano il cambio... Ora riposiamoci; Tudor: Real Madrid fortissimo, ho tolto Yildiz perché....

Real-Juve | Tudor: “Complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto” - L'allenatore della Juventus ha parlato al termine della sconfitta contro il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale. Scrive msn.com

Juventus, Tudor: "Complimenti ai ragazzi, hanno dato tutto. Il cambio di Yildiz? Temevo si infortunasse" - Igor Tudor si dice orgoglioso della prova dei suoi ragazzi, nonostante il ko contro il Real Madrid e la conseguente eliminazione dal Mondiale per Club: "Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno messo ... Riporta sportmediaset.mediaset.it