Trump | Gaza da Israele ok a tregua di 60 giorni Hamas accetti altrimenti la situazione peggiorerà

In un momento di tensioni crescenti, Donald Trump annuncia che Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza, dopo un lungo e produttivo confronto con i rappresentanti coinvolti. Questa decisione potrebbe rappresentare un passo importante verso la stabilità nella regione, ma il futuro resta incerto: Hamas potrebbe non accettare e la situazione rischia di peggiorare ancora di più. La scena internazionale osserva con attenzione, sperando in una soluzione duratura.

Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza.  «I miei rappresentanti hanno avuto oggi un lungo e produttivo incontro con gli. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà »

In questa notizia si parla di: trump - gaza - israele - tregua

Netanyahu e Trump tra negoziati su Teheran, sospensione nucleare e crisi a Gaza - Il panorama diplomatico mediorientale è in continua evoluzione, con Benjamin Netanyahu e Donald Trump al centro di negoziati intensi sul programma nucleare di Teheran e la crisi a Gaza.

Trump preme per la tregua a Gaza: altri 116 palestinesi uccisi da Israele Vai su X

#Tg2000 - #Gaza, non si fermano i #raid israeliani. #Trump in pressing per la #tregua #30giugno #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Hamas #StirsciadiGaza #Trump #Netanyahu Vai su Facebook

Iran - Israele, le news sulla guerra del 1° luglio. Gaza, Trump: spero in accordo su tregua la prossima settimana; Accordo con la Siria, Israele sarà «risarcito» per la tregua a Gaza; Trump, Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza.

Trump: «Gaza, da Israele ok a tregua di 60 giorni. Hamas accetti, altrimenti la situazione peggiorerà» - Donald Trump ha annunciato che Israele ha accettato le condizioni per una tregua di 60 giorni a Gaza. Riporta ilmessaggero.it

Trump, Israele ha accettato una tregua di 60 giorni a Gaza - "I miei rappresentanti hanno avuto oggi (martedì) un lungo e produttivo incontro con gli israelian ... Da ansa.it