Stop interventi chirurgici Guasto al condizionatore Ospedale giornata nera

Una giornata nera per la sanità nel la Spezia, con interventi chirurgici rinviati a Sarzana a causa di un guasto al condizionatore che ha compromesso le temperature in sala operatoria. Un episodio che si aggiunge alle recenti criticità infrastrutturali, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e l’efficienza dei servizi sanitari locali. La salute dei pazienti deve restare prioritaria: ci si interroga su come prevenire simili disservizi in futuro.

Sarzana (La Spezia), 2 luglio 2025 – Interventi chirurgici rinviati ieri pomeriggio al San Bartolomeo di Sarzana. Il motivo? La sala operatoria ferma per problemi legati alla temperatura troppo alta. Da qui lo stop a interventi già programmati. Un episodio che segue a ruota il black-out ai server dei giorni scorsi e i problemi ai condizionatori al Sant’Andrea di Spezia. Su quanto accaduto ieri l’Asl spiega che “la seduta operatoria è stata sospesa per permettere ai tecnici un intervento sull’impianto di condizionamento presente in sala. Per evitare temperature alte, infatti, in via precauzionale era stata richiesta la sostituzione di un pezzo: non appena è arrivato si è deciso di montarlo subito in considerazione del caldo degli ultimi giorni”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Stop interventi chirurgici. Guasto al condizionatore. Ospedale, giornata nera

In questa notizia si parla di: stop - interventi - chirurgici - guasto

"Nessuno stop degli interventi in anestesia generale all’ospedale": la replica dell'Asp - Il direttore del dipartimento di emergenza dell'Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, Gerlando Fiorica, smentisce la notizia di interruzioni negli interventi di anestesia generale presso l'ospedale "Barone Lombardo" di Canicattì, confermando il regolare svolgimento delle attività chirurgiche.

Stop interventi chirurgici. Guasto al condizionatore. Ospedale, giornata nera; Blackout in Spagna, Portogallo e Sud della Francia, stop a trasporti e Internet: cosa sta succedendo; Stop ai voli, borse ferme. Il big bang digitale manda il mondo in tilt.

Ospedale Ruggi, interventi chirurgici a rischio stop - Il Mattino - Possibile sospensione degli interventi chirurgici in elezione per mancanza di personale infermieristico e di supporto. Da ilmattino.it

Chirurgia, stop interventi per ferie e Covid: “Fate solo le urgenze” - Il Resto del Carlino - Chirurgia, stop interventi per ferie e Covid: “Fate solo le urgenze” Stretta dell’Ast in tutti gli ospedali per garantire il piano ferie natalizie e per la "recrudescenza del Covid". Secondo ilrestodelcarlino.it