Il k-drama più amato dell’ultimo decennio è ora su netflix e merita il punteggio del 100%

Il k-drama più amato dell’ultimo decennio, ora su Netflix e meritevole di un punteggio perfetto, ha conquistato il cuore di milioni di spettatori in tutto il mondo. Crash Landing on You non è solo una serie, ma un vero e proprio fenomeno culturale che ha ridefinito gli standard delle produzioni coreane. In questo approfondimento, scopriremo i segreti del suo successo, le performance di audience e le ragioni alla base del suo enorme consenso.

Il panorama delle serie coreane di alta qualità si arricchisce di produzioni che conquistano pubblico e critica, tra cui spicca senza dubbio Crash Landing on You. Questa produzione, diventata un vero e proprio fenomeno internazionale, ha segnato record di ascolto in Corea del Sud e ha ottenuto ampi consensi anche a livello globale. In questo approfondimento si analizzeranno i motivi del suo successo, le sue performance di audience e il suo impatto duraturo nel mondo delle piattaforme streaming. crash landing on you: record di ascolto in corea del sud. successo in televisione e su Netflix. Debuttata nel dicembre 2019 sulla rete tvN, Crash Landing on You ha immediatamente attirato l'attenzione, superando i record di audience precedenti per una serie coreana.

