Yildiz Juve Marcolin proprio non riesce a spiegarsi il perché del cambio con Koopmeiners | Io l’avrei lasciato in campo per un semplice motivo e non avrei messo dentro l’olandese che non si è notato

Dario Marcolin si trova a riflettere sul difficile dilemma di Tudor durante la sfida Real Madrid-Juve, esprimendo il suo scetticismo sulla sostituzione di Yildiz con Koopmeiners. Secondo l'ex calciatore e commentatore, la scelta di lasciar in campo il turco avrebbe potuto dare alla Juventus un vantaggio in più. Ma quali sono le motivazioni dietro questa decisione? Scopriamolo insieme, perché nel calcio, ogni dettaglio può fare la differenza.

Yildiz Juve, Marcolin “boccia” la mossa di Tudor: avrebbe tenuto in campo il turco al posto di Koopmeiners. Le sue impressioni. Dario Marcolin ha commentato la decisione di fare a meno di Kenan Yildiz nel corso di Real Madrid Juventus. Intervenuto nel post partita di Miami dagli studi di DAZN, l’allenatore ha espresso qualche perplessitĂ sulla scelta da parte di Igor Tudor di privarsi del numero 10 bianconero a corso d’opera. Ecco le sue parole che manifestano piĂą di qualche dubbio in merito. MARCOLIN – « Io l’avrei lasciato in campo per il semplice motivo che nel primo tempo ha fatto una grande partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com