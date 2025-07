Real Madrid Juve Marco Baridon a caldissimo | Il bilancio del Mondiale per Club due MVP e chi arriverà dal mercato Cosa succede dopo l’eliminazione – VIDEO

Marco Baridon si infiamma dopo l'eliminazione della Juventus contro il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club. Il direttore di Juventusnews24 analizza un bilancio caldo e scottante, tra MVP, mercato e prospettive future. La sconfitta, seppur meno pesante rispetto a quella contro il Manchester City, lascia molte domande aperte. Cosa succederĂ ora? Scopriamo insieme le ultime novitĂ e le ipotesi sul futuro della Juventus.

di Marco Baridon Real Madrid Juve, Marco Baridon a caldissimo: le dichiarazioni del direttore di dopo l’eliminazione dei bianconeri – VIDEO. La Juventus perde contro il Real Madrid negli ottavi di finale del Mondiale per Club e chiude la propria stagione 20242025. Rispetto alla disfatta contro il Manchester City, la proporzione della sconfitta patita contro i galacticos è sicuramente meno netta. Quello che resta è, però, l’eliminazione, che apre una riflessione non solo sul percorso made in USA dei bianconeri, ma anche sul futuro prossimo tra campo e calciomercato. Si può inquadrare su questi binari Real Madrid Juve, che vede i galacticos avanzare ai quarti di finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, Marco Baridon a caldissimo: «Il bilancio del Mondiale per Club, due MVP e chi arriverĂ dal mercato. Cosa succede dopo l’eliminazione» – VIDEO

