pergola la contromossa al lavoro per il ricorso e domanda salva fondi in settimana il cda

Il Teatro della Toscana si prepara a una sfida cruciale: davanti a sé tre possibili mosse per difendere il proprio futuro. La retrocessione ha destato reazioni forti, ma ora è il momento di agire con lucidità. Il Cda, convocato a breve, deciderà se avanzare un ricorso o chiedere fondi salva. La decisione potrà cambiare le sorti di questa prestigiosa istituzione culturale, dimostrando che anche nelle difficoltà si può trovare la forza di reagire.

Firenze, 2 luglio 2025 – Anche se era nell’aria, la retrocessione è stato un duro colpo per il Teatro della Toscana. Superate le reazioni a caldo, ora c’è da (re)agire razionalmente. Come? La Fondazione lo deciderà a giorni, in settimana sarà convocato il Cda per capire la prossima mossa. Sono tre le strade che a questo punto si aprono: l’istanza di revisione contro la decisione di declassamento da teatro nazionale a cittadino, per cui ci sono 15 giorni di tempo dalla pubblicazione del verbale; fare ricorso al Tar o presentare domanda per il settore ’Teatro delle Città di rilevante interesse culturale“ (Tric). 🔗 Leggi su Lanazione.it