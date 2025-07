Nuova chance per Fontecchio | dopo il flop con Detroit ripartirà da Miami

Dopo il flop con Detroit, Fontecchio ha un’altra occasione per risalire la china, questa volta a Miami. I Pistons, alle prese con i problemi di Malik Beasley, puntano su Duncan Robinson in un affare “sign and trade,” portando in Florida il 29enne pescarese. Un nuovo capitolo che potrebbe rivelarsi decisivo nella carriera del giocatore e per il futuro delle sue nuove squadre.

