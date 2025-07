Chiusa la canonica Blitz a mezzogiorno Nel centro di Vicofaro non c’è più nessuno

che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di Vicofaro e della comunità locale. La chiusura del centro segna un capitolo importante nelle sfide sociali e umanitarie della città, lasciando spazio a riflessioni sulla solidarietà, le frontiere da superare e il futuro dell’accoglienza. Un momento che invita a ripensare ai valori di inclusione e umanità, perché ogni fine apre a nuove possibilità.

Pistoia, 2 luglio 2025 – Il centro di accoglienza di Vicofaro non esiste più. Con la giornata di ieri, segnata dallo sgombero della struttura da parte degli agenti della Polizia di Stato, che hanno allontanato i sei ospiti che fino ad allora si erano rifiutati di abbandonare la struttura, si è di fatto chiusa un’epoca per le cronache cittadine. Un’esperienza umanitaria, quella portata avanti con estrema caparbietà da don Massimo Biancalani, durata quasi dieci anni, che ha fatto parlare di sé in tutta Italia, tra apprezzamenti e roventi polemiche. Fino all’epilogo, rovente pure quello, che si è consumato ieri, sotto il sole cocente di mezzogiorno. 🔗 Leggi su Lanazione.it