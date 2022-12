Henry Cavill non interpreterà più Superman Mai più

(Di giovedì 15 dicembre 2022) È una stagione di inversioni di rotta, nei DC Studios i venti di cambiamento sono impetuosi. L'ultimo colpisce, che nonpiù- per davvero questa volta -, nel DC Extended Universe. Il tutto dopo aver appena confermato che avrebbe continuato a farlo (a ottobre). La notizia dell'addio al mantello rosso è arrivata in seguito a un incontro trae i nuovi co-direttori della DC James Gunn e Peter Safran, stando a quanto riportato sull'account Instagram dell'attore 39enne. "Ho appena avuto un incontro con James Gunn e Peter Safran ed è una triste notizia per tutti", ha scrittoin un recente post likato da oltre 2,2 milioni di persone: "Alla fine, non tornerò a vestire i panni di. Dopo che lo studio mi aveva detto di ...

Ore complicate per. Lo scorso ottobre l'attore aveva annunciato il suo ritorno nei panni di Superman ma nelle scorse ore, invece, è arrivato il clamoroso dietrofront:stesso su Instagram ha dovuto ...36 minuti faè di nuovo al centro dell'attenzione, ma questa volta non per piacevoli motivi. Alla fine di ottobre l'attore aveva annunciato che sarebbe tornato nei panni di Superman, dopo essere ...Come hanno reagito le star e i produttori DC all'uscita di scena di Henry Cavill come Superman confermata dallo stesso attore nelle ultime ore