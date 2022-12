“GF Vip 7” | problemi d’amore per Oriana Marzoli | il commento di Guendalina Tavassi

Leggi su tvzap

(Di giovedì 15 dicembre 2022) News tv. . Il Grande Fratello Vip continua a far discutere. In queste ore il padrone di casa Alfonso Signorini è dovuto intervenire personalmente per mettere a tacere gli haters, i quali non stanno apprezzando moltissimo questa settima edizione del reality a causa dei comportamenti decisamente particolare dei Vipponi. Nel frattempo all’interno della casa si sta consumando un triangolo amoroso molto interessate, ovvero quello formato da, Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. Su questa storia è intervenuta, la quale ha ammesso che saranno guai per laLeggi anche –> “GF Vip 7”, i Vipponi al centro della bufera: Signorini risponde agli haters Come era facilmente prevedibile, l’ingresso di Ginevra Lamborghini al GF Vip 7 ha formato un triangolo con Antonino Spinalbese ...