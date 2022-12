Cinquant’anni di obiezione di coscienza alla leva militare

... e il Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il SCU, Michele Sciscioli, che incontreranno una rappresentanza di oltre 40 operatori volontari, e dal Convegno "50diper la ...- - > Da sinistra: Alexander Belik, obiettore russo; Mao Valpiana. Movimento Nonviolento; Alfio Nicotra, Un Ponte per... - Foto Liverani .esatti diallo strumento militare, per un impegno civile alternativo. Mezzo secolo dalla prima legge, quella che ha riconosciuto a oltre 800 mila obiettori il diritto di ...