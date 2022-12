Caso Mes | Giorgetti frena ancora | “Serve un dibattito adeguato e ampio in Parlamento”

(Di giovedì 15 dicembre 2022) L’intenzione del governo italiano sulla ratifica della riforma del Meccanismo europeo di stabilità (Mes) è quella dire. E scoppia il. Nel question time di ieri alla Camera, il ministro Giancarlolo ha definito “un’istituzione in crisi e impopolare” e prima dell’eventuale ratifica ha chiesto “unin”. Il L'articolo proviene da Inews24.it.

Corriere della Sera

Fue el pasadode febrero cuando salieron a la luz los delitos ahora investigados. Dos mujeres de Bermeo acudieron entonces a la Diócesis de Bilbao para denunciar los abusos sexuales... come sempre, registra i cambiamenti, avverte i battiti del cuore del pubblico e non è unche, ... Remake del film francese "tres chers enfants", il film ruota intorno al totem del pranzo di ... Giorgetti e le critiche Ue: «Cercato il pelo nell'uovo, smentiti i gufi». Ma scoppia il caso Mes L'intenzione del governo italiano sulla ratifica della riforma Mes è quella di frenare ancora. E scoppia il caso.che il governo è consapevole dell’«impegno assunto dall’Italia» a livello europeo per la ratifica del trattato di riforma del Mes. Ma secondo il ministro, la ratifica del trattato, che avverrebbe con ...