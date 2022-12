Cambi | euro stabile sul dollaro a 1 | 06

Agenzia ANSA

L'è scambiato a 1,06 dollari in linea con le quotazioni segnate ieri dopo la chiusura di Wall Street quando la moneta unica aveva guadagnato lo 0,42% sul biglietto verde . 15 dicembre 2022Sul mercato deilo yen si indebolisce lievemente sul dollaro a 135,60, e a 144,60 sull'. I titoli della Cina e di Hong Kong sono scesi, seguendo i ribassi dei titoli asiatici per le ... Cambi: euro a 1,0638 dollari L'euro è scambiato a 1,06 dollari in linea con le quotazioni segnate ieri dopo la chiusura di Wall Street quando la moneta unica aveva guadagnato lo 0,42% sul biglietto verde (ANSA). (ANSA) ...Nella giornata di mercoledì 14 dicembre il cambio Euro/Dollaro (EUR/USD) ha compiuto un veloce balzo in avanti ed è salito fino a quota 1,0695. La struttura tecnica ...