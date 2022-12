Calciomercato Sampdoria | sondaggi in corso per Quinones

(Di giovedì 15 dicembre 2022), i blucerchiati lavorano per, attaccante colombiano dell’Atlas: c’è la concorrenza del Torino Spunta un nome nuovo per l’attacco della. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il club blucerchiato avrebbe effettuato uno per Julian, attaccante in forza ai messicani dell’Atlas. Il colombiano classe ’97 – che piace molto a diverse club olandesi – sarebbe seguito anche dal Torino. Nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi, anche se l’eventuale approdo in blucerchiato dicomplicherebbe la questione legata agli slot per gli extracomunitari. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU SAMPNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta per primo Questo pomeriggio l'ex attaccante di Sampdoria ed Inter Eder , durante un collegamento con Radio Bruno Toscana , ha avuto modo di parlare dell'attaccante brasiliano dei viola Arthur Cabral : il centravanti, arrivato a Firenze per ... Calciomercato Sampdoria, Sabiri L'idea di Nicolini... Adana Demirspor - Sampdoria 1-2 alla fine del primo tempo. Turchi in vantaggio con Yildiz, rimonta blucerchiata con Caputo e Murillo.La Sampdoria riesce anche a passare in vantaggio nell'amichevole contro l'Adana Demirspor. Al 37' altro corner dalla destra di Gabbiadini, Murillo anticipa di testa Ozbir in uscita e firma il 2-1. Son ...