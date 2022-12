Calcio | Salernitana sconfitta in amichevole contro Alanyaspor

CalcioNapoli24

Granata battuti 3 - 1 dopo il gol del vantaggio siglato da Bonazzoli ALANYA (TURCHIA) - Sconfitta in amichevole per la, battuta 3 - 1 dall'Alanyaspor all'"Alanya Oba Stadyumu". A sbloccare il risultato era stata proprio la squadra di Davide Nicola al 9': bella azione di ripartenza dei granata con Bradaric ...Il francese, fermo ai box dal 23 settembre, punta a rientrare titolare con la, alla ripresa del campionato dopo la sosta. Non gioca un match ufficiale dalla sconfitta contro il Napoli del ... Mertens confessa tutto: Salernitana, De Laurentiis e l'addio! Possibile qualche minuto contro il Psv per riprendere confidenza, l’idea è di rientrare fin da subito come titolare. E nel frattempo i rossoneri lavorano per un ...Il terzino della Salernitana: "L'interesse nei miei confronti fa piacere, nel calcio succede tutto dalla sera alla mattina". Vagnati al lavoro per portarlo in granata ...