Vice premier libico | serve più Italia nel Fezzan | porta d’Africa

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) "Ilè ladell'Africa e noi vorremmo che l'svolgesse un ruolo più marcato per la stabilità e la sicurezza della regione" meridionale della Libia, perché "la stabilità e la sicurezza della Libia inizia dal, non dal nord, inizia dalle frontiere meridionali del Paese". E' quanto ha detto ildel governo di unità nazionale di Tripoli, con delega per il sud, Ramadan Ahmed Boujenah, in un incontro ristretto con la stampa a margine della firma a Roma dell'accordo tra le comunità Aheli e Tebu della città di Murzuq, nel sud-ovest della Libia. Bujnah ha ricordato i "rapporti storici" trae Libia che a suo giudizio dovrebbero tradursi in un maggiore impegno da parte di Roma, "collaborando con i Paesi veramente attivi per la stabilità ...