Viabilità Roma Regione Lazio del 14-12-2022 ore 20 | 30

(Di mercoledì 14 dicembre 2022)DEL 14 DICEMBREORE 20:20 FLAVIA DONDOLINI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ANCORA QUALCHE DISAGIO SULLE STRADE DEL TERRITORIO RESTANO CODE SULLA CASSIA BIS PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER FORMELLO, IN DIREZIONE VITERBO SUL RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN LIEVE DIMINUZIONE RESTA CONGESTIONATA LA CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASSIA E LA DIRAMAZIONENORD IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E DIRAMAZIONESUD SULLAFIUMICINO, CI SONO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI ALL’ALTEZZA DEL PONTE DELLA MAGLIANA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA SULLA COMPLANARE DI TOR CERVARA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE A SUD DELLA CAPITALE VERSO OSTIA, INCOLONNAMENTI ...