Traffico Roma del 14-12-2022 ore 19 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione ancora intenso ilsu entrambe le carreggiate del raccordo soprattutto nei quadranti Sud ed est È proprio per la situazione sul raccordo ci sono sulla complanare dellaFiumicino a partire da Ponte Galeria rallentamenti in entrata sul raccordo anche sulla diramazionenord da Settebagni sempre fuori il raccordo code sulla Cassia bis all’altezza di Olmetti in direzione Viterbo il miglioramento la situazione sulla tangenziale ma rimangono code verso San Giovanni tra l’olimpico e la Salaria sulla Pontina auto in coda tra la Colombo e il raccordo verso quest’ultimo ma anche tra via di Vallerano il raccordo in direzione del centro al tufello prudenza per un incidente in via delle Vigne Nuove Ancora incolonnato ildi viale del ...