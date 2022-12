Strage di Fidene | sale a 4 il numero delle vittime | è morta anche Fabiana

C'è anche il nome di Fabiana De Angelis tra le vittime delladi condominio a. La donna, 50 anni, che da domenica lottava tra la vita e la morte all'ospedale Sant'Andrea di Roma, non ce l'ha fatta. È la quarta donna uccisa dalla furia di Claudio ...Per Giuseppe era l'ultimo giorno prima della pensione Fabiana De Angelis, morta la quarta donna colpita da Campiti nelladiL'incidente La Citroen dopo il violento impatto è finita nel ...Per Fabiana De Angelis, che era ricoverata in condizioni gravissime, è stata dichiarata la morte cerebrale. Nuovi particolari sulla dinamica dei fatti ...Di Marco Prinicipini Strage di Fidene durante la riunione di condominio: salgono a quattro le vittime. È infatti morta ieri anche Fabiana De Angelis, 50 anni, che da domenica lottava in un letto ...