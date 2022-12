Piero Faraci e Silvana Lo Iacono in azione | raccolta di cibo per cittadini e animali in difficoltà

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) I volontariLo, dell’associHumanitas speranza per una zampa, ina Monreale per aiutare le persone inma anche per glisenza rifugio. I due monrealesi hanno allestito un piccolo banchetto per ricevere donazioni da destinare ai monrealesi ine agli amicirandagi. “Siamo una (Monrealelive.it)

Corriere del Mezzogiorno

A Monreale è stata installata una targa in onore di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia. Un'iniziativa didi Monreale come la vorresti è Carmelo Norcia che fa parte del gruppo di Monreale commercio.MONREALE - Noi disabili con il Reddito di cittadinanza. Parla, monrealese, che grazie al Reddito di cittadinanza ha trovato il proprio riscatto sociale. Un supporto che lo ha portato ad essere un attivissimo volontario, e che ha saputo coinvolgere, ... Piero Faraci, la seconda vita dopo una malattia: «Ero muratore, ora pulisco gratis strade e giardini a Monreale» Una targa in onore di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia . Si tratta di un pannello in ceramica realizzato da “Le ceramiche di Bisanzio” in ricordo della coppia di attori palermitani, installato in via ...Adesso mi sento in obbligo, di ridere alla mia Italia ciò che in questi anni con sussidio ci ha voluto donare “Si parla tanto del Reddito di cittadinanza. Piero negli anni scorsi ha combattuto contro ...