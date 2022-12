(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Inizia oggi la vendita del12per le restanti partite casalinghe del campionato di Fiorentina. Sarà possibile, infatti, sottoscrivere con la propria tessera InViola Premium/Gold Card tutte leche dalla ripresa del campionato si giocheranno al Franchi. Si parte con Fiorentina vs Monza del 4 gennaio, passando per Fiorentina vs Milan il 4 marzo per arrivare all’ultima partita con la Roma a fine maggio. Trovi tutte le info qui Partecipa al concorso. Acquistando una 12e partecipi al concorso “Natale Viola: Vinci con Fiorentina”. In palio la terza maglia personalizzata e autografata dal tuo giocatore preferito. Trovi il regolamento qui Ilè acquistabile sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina (ipertestuale https://bit.ly/FioTicket), presso ...

US Cremonese

Inizia oggi la vendita del12per le restanti partite casalinghe del campionato di Fiorentina. Sarà possibile, infatti, sottoscrivere con la propria tessera InViola Premium/Gold Card tutte leche dalla ripresa ...La giornata era cominciata bene per lui, con la vittoria nella C130 a tempo tabella C Duemme... è così bello e poco frequente vedere tante persone assistere alledi salto ostacoli. Ma questo ... C'3 la Cr3mon3s3: 4 pack da 3 gare a prezzo speciale - U.S Inizia oggi la vendita del Pack 12 gare per le restanti partite casalinghe del campionato di Fiorentina. Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui https://www.bigliettifiorentina.com/ ...Inizia oggi la vendita del Pack 12 gare per le restanti partite casalinghe del campionato di Fiorentina. Sarà possibile, infatti, sottoscrivere con la propria tessera InViola Premium/Gold Card tutte l ...