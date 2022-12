Mondiali | Messi | orgoglioso di finire con un' altra finale

La finale deiin Qatar sarà l'ultima recita in Coppa del Mondo per Lionel, che a 35 anni ha trascinato l'Argentina a un passo da quel sogno che ora vuole trasformare in realtà. Un Paese intero ...Golinsegue Pelé Lionel, infatti, ha raggiunto al sesto posto l'ungherese Sandor Kocsis e il tedesco Jurgen Klinsmann con 11 marcature. Il prossimo nel mirino è Pelé (12). Proprio O ...La consegna del premio di MVP a Messi, appunto, secondo il giornale, dimostrerebbe la volontà della FIFA di far vincere la competizione all’argentino polemica Croazia Argentina. La stampa croata attac ...A pochi giorni dalla finale dei Mondiali in Qatar i tifosi della 'Seleccion' in ansia per le condizioni del capitano: il gesto compiuto durante l'ultima gara preoccupa un intero popolo ...