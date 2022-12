Milan sconfitto | ma nessun allarme Retroscena su Giroud e Openda

dall'Arsenal nella Dubai SuperCup. I risultato di 2 - 1 in favore degli inglesi determinato dalle reti di Odegaard (A) e Nelson (A) prima del gol della bandiera di Tomori (M)....A segno Odegaard e Nelson per i Gunners, di Tomori la rete dei rossoneri. DUBAI (EMIRATI ARABI) - Esordio negativo nella Dubai Super Cup per il2 - 1 dall'Arsenal. Il team inglese, già vincitore contro l'Olympique Lione giovedì scorso, sia nei 90 minuti per 3 - 0, che nei rigori post gara, ha dunque vinto il trofeo. I Gunners,...Il Milan ha giocato ieri pomeriggio la sua prima amichevole a Dubai contro l'Arsenal, uscendo sconfitto sia nei 90' che ai calci di rigore (il regolamento della Dubai Super Cup prevede ...MilanNews.it foto di DANIELE MASCOLO Il Milan ha giocato ieri pomeriggio la sua prima amichevole a Dubai contro l'Arsenal, uscendo sconfitto sia nei 90' che ai calci di rigore (il regolamento della Du ...