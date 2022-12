Migranti | Meloni sbugiarda Macron 94mila sbarcati | solo 38 in Francia

Come era prevedibile, il governonei suoi primi giorni di vita ha promosso provvedimenti e ... Danimarca: la sinistra al governo manda iin Ruanda e affitta le prigioni del... Anche in ...infatti resta ferma sulla convinzione che occorra passare dal dibattito sulla redistribuzione deia quello sulla difesa comune dei confini esterni dell'Ue. 'Serve un quadro di ...La Commissione si esprime sulla Finanziaria: c'è aria di promozione, con qualche raccomandazione. Da domani via al Consiglio europeo. Gas e migranti i primi scogli ...Il presidente del Consiglio va al vertice europeo riaprendo il fronte polemico con l'Eliseo. E un rapporto conferma: "Parigi ha fatto più trasferimenti in base al trattato di Dublino"" ...