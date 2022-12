Marocco | non chiamatela “favola”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Era impensabile, certo, ma che una nazionale che fra i propri giocatori vanta elementi provenienti da club come Psg, Bayern Monaco, Siviglia, Chelsea e Fiorentina possa farsi strada in un mondiale, forse, non dovrebbe stupire così tanto. Ilè ad un passo dal sogno, a due scalini, i più grandi, da un successo storico, e non vuole svegliarsi adesso. Fin qui si sono dimostrati più forti di tutto e tutti, più del Belgio, della Spagna, del Portogallo e anche di queltargato Henry Michel che nel 1998 fu destato dal sogno degli ottavi mentre già stava esultando. Il percorso delTerzo posto. A questo potevano ambire i ragazzi di Regragui. Lo dicevano tutti, lo si diceva probabilmente anche a Rabat e in un girone con Belgio, Croazia e Canada era impossibile non dirlo. Che lo 0-0 con la Croazia (vicecampione in ...

I bleus, titolati e favoriti si affidano alla loro stella Kylian Mbappè, ilscende in campo essendo già nella storia per il risultato ottenuto finora.ha nulla da perdere e giocherà per ...Mancano appena tre partite al termine del Mondiale in Qatar: la semifinale Franciae le finali per il primo e terzo posto. Ma la Fifaha ancora preso posizione sulle richieste delle Ong a ...Squadra che vince non si cambia Le scelte di Regragui per il match tra Francia e Marocco. Il punto su Sabiri della Sampdoria Il commissario tecnico del Marocco, Regragui, ha qualche grattacapo da ...Due 80enni in vacanza in Marocco sono stati aggrediti e presi a sassate da un uomo: la donna ha riportato un trauma cranico e ha perso la vita ...