L’Ue fa progressi sul price cap gas | resta nodo su soglia limite

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Passi in avanti sulla proposta per creare - dopo molti mesi di crisi - un meccanismo di limitazione massima (cap) ai prezzi del gas naturale in Europa. "Eravamo a tanto così da un accordo", ha riferito il ministro dell'industria della Repubblica Ceca, Jozef Sikela nella conferenza stampa della presidenza di turno dell'Ue al termine di un Consiglio straordinario sull'energia. Illamassima oltre la quale scatta il meccanismo di limitazione. Si tratta ora tra 160 e 220 MWh. Un netto progresso rispetto ai divari che esistevano in precedenza. E intanto è stato fatto un progresso rilevante su un altro aspetto collegato a questi temi: l'ultima versione su cui hanno negoziato i ministri prevede che il meccanismo di limitazione scatti dopo soli 3 giorni consecutivi di superamento delle due soglie ...