L' Oroscopo 2023 di Simon & the Stars | segno per segno | tutte le novità

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Arrivano già le prime previsioni per il nuovo anno. Con un video lanciato sul proprio canale di YouTube,; theha offerto agli appassionati il suo. Innanzitutto, i quattro segni che l'astrologia definisce cardinali, in quanto danno il via alle stagioni. ARIETE: ritrovate la capacità di buttarvi nelle cose, di prendere la vita a morsi, di osare, di cogliere al volo le occasioni. CANCRO: smettete di sentirvi inferiori agli altri, di chiedere all'altro la conferma del vostro valore. Ciò vi rende invincibili, perché vi permette di dire basta a tutto ciò che negli anni passati avete accettato per paura di non poterne fare a meno, benché penalizzante. E quindi rapporti di coppia squilibrati, un lavoro che non vi valorizza. BILANCIA: abbandonate finalmente le ombre del ...

