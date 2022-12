Google | queste sono le ricerche più frequenti del 2022 degli italiani

A partire daimmagini, le prime nella storia a mostrare galassie e nebulose in grande ... comunicato stampa Ricevi le nostre ultime notizie daNews SEGUICI Ti potrebbero interessare anche:... specializzata in salute riproduttiva, insettimane ha ripescato un problema che si era già presentato negli Stati Uniti segnalandone l'impatto anche in Europa.Maps etichetta come '...Cos'hanno cercato su Google maggiormente gli italiani nel 2022 I risultati del sondaggio sono molto curiosi da scoprire ..."L'aborto non è sempre un lutto, non è sempre difficile da superare o doloroso fisicamente..." - dal blog di E. Cocca ...