Giorgio Armani | “La mia ‘successione’? Ho preparato il piano | ma non ne parlo | io ci sono ancora La giovinezza è persa quando si smette di essere in sintonia con i tempi”

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) “In questi oltre quarant’anni non c’è stato tempo se non per il lavoro. Non ho coltivato altri giardini. Ho avuto un rapporto necessariamente maniacale con il mio lavoro e forse ho peccato, talvolta, di un perfezionismo quasi ossessivo, cercando di avere sempre il controllo su tutto. È incapacità di delegare? Sì, certo, ma più un mestiere è creativo, più è difficile spiegare a un altro quello che vuoi, anche perché tante volte tu stessonon lo sai. La scelta alla fine è sempre la mia, e spesso la mia idea è quella vincente”. È unschietto, lucido e insolitamente intimista quello che si racconta nelle 200 pagine della sua biografia “Per Amore” (Rizzoli). Un libro che è prima di tutto un diario, in cui lo stilista ripercorre la propria vita, ripartendo da quanto aveva già raccontato nel 2015 e tirando le somme dei ...

