GF Vip | Attilio Romita ha un crollo non indifferente | periodo difficile per lui

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Gli ultimi giorni trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip sono stati davvero pesanti per. Infatti, nelle ultime due puntate l'uomo ha incrinato i suoi rapporti prima con Mimma Fusco, la sua compagna fuori la Casa, e poi quello con Sarah Altobello, dopo le parole offensive che le ha riservato e che sono state mandate in onda nella puntata di lunedì. Ieri seraha avuto un, isolandosi da solo a piangere in camera da letto e nel magazzino, ricordando ad alcuni fan i primi giorni del reality quando fece lo stesso Marco Bellavia, seppur per differenti ragioni. L'uomo è stato raggiunto in camera e consolato dal suo amico Daniele Dal Moro, che gli ha detto che tutti possono sbagliare ed è inutile piangere sul latte versato ma bisogna guardare avanti. Poi l'uomo è stato abbracciato anche da ...