Francia in vantaggio sul Marocco con Theo Hernández

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) AGI - Si chiude sul punteggio di 1-0 per lail primo tempo della semifinale che vede i Bleus opposti alnella conquista della finale che si giocherà domenica. Ha segnato. Allo statio a Doha c'è anche il presidente francese Emmanuel Macron, che dal suo profilo Twitter posta un video con il colpo d'occhio del campo e degli spalti visti dalla tribuna autorità. pic.twitter.com/J9sIwV42mc — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2022 E poi un messagigo 'sportivo'. Dallac'è "rispetto e amicizia" per il: assicura il presidente. "Tutti con i Bleus per la vittoria", ha scritto il titolare dell'Eliseo, "senza mai dimenticare che lo sport ci unisce, soprattutto nel rispetto e nell'amicizia tra le nostre due Nazioni". Tous derrière les Bleus ...

LA PARTITA - Pronti, via e lapassa in. Azione prolungata nell'area del Marocco, Mbappé sbatte contro i difensori ma la palla arriva nella zona di Theo Hernandez. L'esterno del ...e Marocco si stanno giocando la finale del Mondiale. Un episodio decisamente dubbio ha fatto ... che sono passati indopo pochi minuti grazie a un gol di Theo Hernandez. Il terzino del ...Francia e Marocco si stanno giocando la finale del Mondiale. Un episodio decisamente dubbio ha fatto scoppiare il caos contro Theo Hernandez Per ora le cose stanno andando meglio agli uomini di Didier ...La semifinale Francia-Marocco è cominciata nel migliore dei modi per i tifosi rossoneri. Magico Theo Hernandez nel palcoscenico mondiale!