È il Mondiale di Messi ma anche quello di Adani

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Bisogna fare i conti con la realtà. E la realtà dei Mondiali esprime inequivocabilmente il suo verdetto: ha vinto, e nel nostro piccolo ha vinto. Il verdetto è lì stampato nel cielo come le frasi di Fantozzi. Piaccia o meno. Cominciamo col dire che i Mondiali sono per distacco il più importante appuntamento calcistico del pianeta. Chi snobba la Coppa del Mondo perché vuole tornare alla modesta Serie A, ricorda quelli che si facevano fare la carta d’identità non valida per l’espatrio: tra le mura di casa nostra vita natural durante, non sia mai dovessimo imbatterci in qualcosa di diverso da noi. È a dir poco mortificante notare come i riflettori del pianeta calcio siano tutti su Doha mentre in Italia il dibattito è incentrato sul calcio che deve pagare le tasse senza interessi, spalleggiato da quelli che sono i grandi ...