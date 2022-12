Cupra - Ateca e Formentor | debutta la serie limitata Tribe Edition

Motorionline

Il prezzo da listino chiavi in mano per la nuova versioneTribe Edition è di 58.800 euro . Leggi ora:Born e - Boost, prova della sportiva elettrica accessibilePosizionato come SUV compatto, dovrà competere con vetture del calibro della Hyundai Tucson e sarà più lungo dellao della Formentor. Come la Q3, la Terramar sarà basata su una versione ... Cupra Ateca Tribe Edition: arriva la versione più potente e sportiva [FOTO] Il nuovo allestimento, disponibile in Italia, è proposto con prezzi a partire da 58.800 euro per l'Ateca e da 49.850 euro per la Formentor ...Annuncio vendita Cupra Ateca Ateca 2.0 TSI DSG 4Drive nuova a Buttapietra, Verona nella sezione Auto nuove di Automoto.it ...