Cessione del quinto | e se si lavora in una piccola azienda?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Ladelè una forma di finanziamento sempre più apprezzata dai dipendenti, sia pubblici che privati. Merito delle sue caratteristiche, le quali la rendono la migliore soluzione quando si ha bisogno di liquidità in poco tempo. Ovviamente è necessario avere alcuni requisiti minimi, affinché la pratica venga accettata. Tra questi, l’per cui sisvolge un ruolo importante per l’esito positivo della richiesta, considerato che quando si tratta di una realtà moltonon è sempre scontato. I requisiti per accedere alladelGli imprevisti per natura sono improvvisi e non sempre si ha la liquidità necessaria per affrontarli. Ladel, nel caso in cui si abbia un lavoro dipendente, ...