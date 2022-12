Bayern Monaco | la decisione su Livakovic

Edilportale.com

Con l'infortunio di Neuer, ilpensa a riportare in Baviera Alexander Nubel, attualmente in prestito in Francia alCon l'infortunio patito durante una vacanza sugli sci, ildovrà fare a meno di ...La Francia senza Adrien Rabiot e Dayot Upamecano nella semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 contro il Marocco. Il centrocampista della Juventus e il difensore delnon hanno recuperato dopo la febbre accusata nei giorni scorsi. Al loro posto giocheranno Youssouf Fofana e Ibrahima Konaté. Bayern Monaco FC e Viessmann: una partnership globale Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Con l’infortunio di Neuer, il Bayern Monaco pensa a riportare in Baviera Alexander Nubel, attualmente in prestito in Francia al Monaco Con l’infortunio patito durante una vacanza sugli sci, il Bayern ...