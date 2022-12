“AT MIDNIGHT” | LA DATA DELLA PREMIÈRE E LE PRIME IMMAGINI

(Di mercoledì 14 dicembre 2022) Paramount+ ha diffuso ledi ATe ha annunciato che il film sarà disponibile da venerdì 10 febbraio in esclusiva su Paramount+ negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Australia, in America Latina, in Brasile e in Italia. Di cosa parla “AT”? Affascinante commedia romantica, ATè incentrata su Alejandro (Diego Boneta, “Il padresposa”), un ambizioso direttore d’albergo, e Sophie (Monica Barbaro, “Top Gun: Maverick”), una star del cinema che si muove con scaltrezza nelle dinamiche di Hollywood. Le priorità Lui è concentrato sull’apertura del suo hotel boutique. Lei cerca di concentrarsi sulle riprese del suo nuovo film di supereroi Super Society 3, nella speranza di ottenere un proprio spinoff, ma scopre che il suo ...

A quanto pare Paramount+ ha reso nota anche ladi uscita della pellicola: Atsarà disponibile da venerdì 10 febbraio 2023 in esclusiva sulla piattaforma negli Stati Uniti, in Canada, ...... SI (laterale) Face Unlock : SI Dimensioni : 168.9 x 79.7 x 9.1 mm Peso : 220 g Colore scocca :Sun, Nordic blue Scocca impermeabile : con certificazione IP52lancio : Maggio 2021 ...Scopriamo insieme quando uscirà At Midnight, il nuovo film prodotto dagli International Studios della Paramount, in Associazione con Three Amigos, Automatik e Teorema.Eben Upton, CEO della Raspberry Pi Foundation, ha fatto il punto sul futuro della famosa board per hobbisti e non solo: dopo anni di scarsa disponibilità per via dello shortage dei chip, il 2023 segne ...