A Viterbo scoperta frode nel settore dell' Iva per 1 | 5 mln

Euronews Italiano

... hanno scoperto una attività fraudolenta in materia di IVA intracomunitaria realizzata da una società con sede legale nella provincia di. La società, operante nel settore del commercio di ...... anzi, tristissima. Crediamo di interpretare ciò che in molte occasioni, lei ... Paolo Pelliccia Commissario Straordinario Biblioteca Consorziale diI funzionari dell'Agenzia Accise Dogane e Monopoli di Stato, dell'Ufficio delle Dogane di Viterbo, a seguito di un'approfondita analisi effettuata tramite le banche dati in dotazione all'Agenzia e di ...La donna è stata trovata priva di vita in casa. Il decesso probabilmente causato da un malore VITERBO - Riceviamo e pubblichiamo - " Era innamorata del suo ...